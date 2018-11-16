Правительство одобрило переход на цифровое телевидение в России

Правительство России одобрило предложения о поэтапный переход на цифровой формат телевещания в стране, передает РИА «Новости».

«Дмитрий Медведев подписал протокол заседания правительства от 15 ноября 2018 года, фиксирующий решения правительства по вопросу о переходе на цифровой формат телевизионного вещания в Российской Федерации», — говорится в сообщении кабмина.

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Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Первой на цифровое ТВ переходит Тверская область.

Ранее сообщалось, что сроки перехода на цифровое телевидение в России продлили на две недели. Для перехода на цифровое ТВ гражданам будет необходимо приобрести приставку.