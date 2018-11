Умер Марио Сегале, в честь которого назвали игру Super Mario

Застройщик Марио Сегале, в честь которого был назван герой игры Super Mario корпорации Nintendo, умер на 85 году жизни в американском штате Вашингтон. Об этом пишет Newsweek.

По данным издания, Сегале умер 27 октября, однако известно об этом стало недавно.

Сообщается, что у американского предпринимателя итальянского происхождения остались четверо детей и девять внуков.

Авторы отмечают, что Сегале больше хотел быть известным своими делами в сфере строительства, чем как прототип персонажа в игре.

Предполагается, что персонажу дали имя «Марио» в честь землевладельца — Марио Сегале — у которого корпорация Nintendo в 1981 году арендовала помещение под офис.

Mario Segale, whose name was inspiration for Nintendo character, dies aged 84 https://t.co/QXyKEQUOrf pic.twitter.com/AeIRXcEauf