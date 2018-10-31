К «ВКонтакте» подан первый иск из-за разглашения данных правоохранителям
Жительница Уфы обратилась в суд с иском в отношении соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.
Согласно имеющейся информации, этот иск является первым, поданным в связи с разглашением правоохранительным органам личных данных пользователей.
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«Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал исковое заявление Лилии Чанышевой к ООО «ВКонтакте» о возмещении морального вреда в размере 100 тыс. рублей», — заявили в ведомстве.
Ранее руководство социальной сети «ВКонтакте» в специальном разделе объяснило пользователям, каким образом обрабатываются запросы чиновников и судов по размещенным данным.