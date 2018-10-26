Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу о блокировке Telegram

Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова заявила, что кассационная жалоба на блокировку в России мессенджера Telegram отклонена. Слова пресс-секретаря передает РИА «Новости».

«Суд отказался передавать жалобу на рассмотрение в президиум», — сказала Соколова.

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В решении суда говорится, что невозможность предоставления ключей шифрования не является основанием для неисполнения закона. В решении суда подчеркивается, что руководство мессенджера «обязано исполнять предусмотренную законом обязанность по представлению… информации, необходимой для декодирования». Также отмечается, что в материалах дела нет данных о том, что предоставить ключи шифрования технически невозможно.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Россия тестирует новую технологию для блокировки Telegram.