Reuters: Эквадор отказался вести переговоры с Британией по Ассанжу

Министр иностранных Эквадора Хосе Валенсия заявил, что Эквадор больше не будет представлять интересы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в переговорах с британской стороной о его освобождении из посольства в Лондоне. Об этом сообщает Reuters.

Валенсия подчеркнула, что в данный момент Эквадор заботится только об условиях жизни Ассанжа в посольстве.

Ранее сообщалось, что адвокат Ассанжа Карлос Поведа намерен подать в суд на Валенсию за разглашение конфиденциальных данных.