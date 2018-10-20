Тим Кук впервые отреагировал на данные о китайских шпионских чипах в технике Apple

Генеральный директор компании Apple Тим Кук впервые лично опроверг информацию о том, что в компьютерах и гаджетах Apple на стадии производства в Китае были установлены шпионские чипы. Об этом сообщает BuzzFeed News.

Как Кук заявил в телефонном интервью, эта история не соответствует действительности. При этом он добавил, что агентство Bloomberg, впервые сообщившее о чипах, должно повести себя правильно и поместить опровержение.

Ранее сообщалось, что ЦРУ США обнаружило в компьютерах и гаджетах Apple и Amazon шпионские чипы, которые могли быть внедрены в технику на производстве в Китае.