В Госдуме ответили на призыв датского депутата атаковать Россию в киберпространстве

Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин прокомментировал призыв датского депутата атаковать Россию в киберпространстве. Об этом сообщает RT.

Ранее депутат парламента Дании Насер Хадер призвал начать кибератаки против России в ответ на якобы попытки хакерских атак со стороны Москвы «по всему миру».

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Швыткин допустил, что таким образом Копенгаген хочет «показать свою преданность» США. При этом депутат вновь отметил, что обвинения в адрес России в кибератаках не имеют под собой оснований.

«Все обвинения необоснованные и бездоказательные. Во-вторых, это показывает наличие агрессивной риторики, которая сегодня присутствует в различных высказываниях и в том числе в СМИ некоторых зарубежных стран. Это ещё раз демонстрирует политический заказ при режиссере в лице США», — сказал Швыткин.

Он добавил, что такие заявления со стороны Дании не способствуют налаживанию диалога.