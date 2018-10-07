В Госдуме ответили на призыв датского депутата атаковать Россию в киберпространстве
Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин прокомментировал призыв датского депутата атаковать Россию в киберпространстве. Об этом сообщает RT.
Ранее депутат парламента Дании Насер Хадер призвал начать кибератаки против России в ответ на якобы попытки хакерских атак со стороны Москвы «по всему миру».
Швыткин допустил, что таким образом Копенгаген хочет «показать свою преданность» США. При этом депутат вновь отметил, что обвинения в адрес России в кибератаках не имеют под собой оснований.
«Все обвинения необоснованные и бездоказательные. Во-вторых, это показывает наличие агрессивной риторики, которая сегодня присутствует в различных высказываниях и в том числе в СМИ некоторых зарубежных стран. Это ещё раз демонстрирует политический заказ при режиссере в лице США», — сказал Швыткин.
Он добавил, что такие заявления со стороны Дании не способствуют налаживанию диалога.