Sunday Times: Британия готова осуществить кибератаку против России

Военное командование Великобритании готово к тому, чтобы осуществить кибератаку против России. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники.

По данным издания, власти Британии готовы пойти на подобный шаг при «нападении» России на Запад.

Как отмечается, в Британии считают, что эта «атака» сможет оставить Москву без электроэнергии.

Ранее глава парламентского комитета по обороне Дании Насер Хадер заявил, что правительству страны необходимо перейти к атаке на Россию в киберпространстве.