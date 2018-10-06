Репортера NBC уволили за «кепку Трампа»

Репортера Джима Бёрнера уволили из местного филиала телекомпании NBC за то, что он освещал митинг сторонников президента США Дональда Трампа в Миннесоте в кепке с лозунгом Make America Great Again («Вернем Америке былое величие»). Об этом сообщает Buzzfeed News.

«Он нарушил нашу политику и поэтому он больше не с нами», — заявили в KTTC, связанном с NBC телеканале.

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Также в KTTC отметили, что не позволяют своим сотрудникам носить одежду с символикой избирательной компании, когда они находятся на задании.

Лозунг «Вернем Америке былое величие» стал популярен во время президентской предвыборной кампании Трампа.

Ранее Трамп заявил, что ожидает увольнения главы телекомпании NBC Эндрю Лака из-за его «некомпетентности».