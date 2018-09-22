Хакера из Латвии приговорили в США к 14 годам за создание программы-шпиона

Резидент Латвии 38-летний Русланс Бондарс приговорен к 14 годам тюрьмы в США за создание программы-шпиона. Об этом сообщает министерство юстиции США.

В ведомстве рассказали, что мужчина создал «контр-антивирус», который помогал хакерам выяснять, сможет ли антивирус на компьютере жертвы обнаружить их вирусы и вредоносное ПО.

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Бондарс работал с программой с 2009 по 2016 год. За определенную плату он сообщал хакерам об уязвимостях в киберзащите компьютеров и сетей крупных ритейлеров, финансовых компаний и государственных ведомств.

Прокуроры пришли к выводу, что мужчина оказывал «существенную помощь» хакерам, которые атаковали американский бизнес.

Помимо тюремного срока, в дальнейшем суд примет решение о конфискации части средств Бондарса. Они будут направлены на возмещение убытков компаний и ведомств.