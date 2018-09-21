The Sun: Apple спрятала «рейтинг доверия» в новой версии iOS

Корпорация Apple добавила в последнюю версию своей мобильной операционной системы iOS секретный «рейтинг доверия», который составляется в том числе исходя из того, кому пользователь звонит и пишет письма. Об этом пишет британский таблоид The Sun со ссылкой на «секретные» источники.

По данным издания, каждый пользователь получает баллы в числовой «рейтинг доверия», который связан с устройством. Отмечается, что каждый раз, когда пользователь совершает покупку, рейтинг автоматически отправляется в Apple. Также рейтинг учитывает телефонные звонки и отправленные письма по электронной почте. Подчеркивается, что рейтинг хранится только у Apple и в устройстве пользователя.

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Представители компании заверили, что операционная система не читает письма пользователей, а в компании не могут отследить, как составлялся рейтинг владельца устройства. Также в Apple отметили, что передача рейтинга проходит в зашифрованном режиме, и через некоторое время он обнуляется. При этом представители компании не стали уточнять, сколько времени для этого требуется.

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