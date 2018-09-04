Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook

Пользователи Facebook сообщили о сбоях в работе социальной сети. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.com, который отслеживает перебои в работе онлайн-сервисов.

Пользователи рассказали, что не могут зайти в свои аккаунты в соцсети. Также некоторые пожаловались на недоступность мессенджера и Instagram, который также принадлежит Facebook.

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По данным портала, жалобы на перебои в работе поступили из Японии, Казахстана, Финляндии, Украины, Польши, Германии, Италии, Франции, Португалии, Великобритании, а также из США, Канады и некоторых стран Африки и Южной Америки.

1 сентября пользователи также сообщали о проблемах с доступом к Facebook.