Facebook выплатит первый штраф из-за скандала с Cambridge Analytica

Компания Facebook выплатит первый штраф после скандала с британской аналитической компанией Cambridge Analytica, которая похитила личные данные 87 млн пользователей соцсети, передает информагентство Associated Press.

Британское правительство, которое расследовало скандал с Cambridge Analytica, объявило о своем намерении оштрафовать Facebook на сумму $663 тыс. за то, что компания не смогла защитить данные пользователей. AP отмечает, что штраф стал первым ощутимым наказанием за скандал с конфиденциальностью данных компании Facebook, который запятнал ее репутацию и заставил генерального директора Марка Цукерберга дать показания перед конгрессом США.

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Тем не менее, сумма штрафа для Facebook — «копейки». Компания зарабатывает равнозначную сумму примерно каждые семь минут, исходя из своего дохода в первом квартале в размере $11,9 млрд, поясняет AP.

В июне сообщалось, что Цукерберга могут уволить с поста председателя правления компании Facebook из-за крупного скандала с утечкой данных из социальной сети.