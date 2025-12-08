На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гособвинение запросило почти два года колонии для Ильи Яшина

РИА Новости: прокурор просит для Яшина 1 год 10 месяцев заключения
Илья Питалев/РИА Новости

Прокурор просит заочно приговорить бывшего муниципального депутата Илью Яшина (признан в РФ иностранным агентом) за уклонение от обязанностей иноагента к одному году и десяти месяцам заключения. Об этом рассказал его адвокат Михаил Бирюков в беседе с РИА Новости.

«В ходе прений сторон гособвинитель попросил заочно назначить наказание в виде одного года и десяти месяцев лишения свободы», — сказал юрист.

Сторона защиты просила об оправдании. Как уточняется, приговор будет оглашен во вторник, 9 декабря.

В середине октября этого года Илью Яшина включили в список экстремистов и террористов. В перечне также оказался публицист Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов).

В 2024 году Россия освободила Яшина и Кара-Мурзу в рамках крупнейшего обмена заключенными с Западом, который состоялся 1 августа в Анкаре. Всего в обмене участвовали 26 человек, ранее находившихся в тюрьмах РФ, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии.

Яшина в декабре 2022 года приговорили к 8,5 года лишения свободы по делу о фейках о российской армии, а Кара-Мурза в апреле 2023 года получил 25 лет заключения по делу о государственной измене и фейках о ВС РФ.

Ранее следствие прокомментировало сообщение о лишении Яшина российского гражданства.

