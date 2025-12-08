На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВС РФ взяли под контроль населенные пункты в ДНР и Запорожской области

Минобороны: ВС РФ освободили Червоное и Новоданиловку
Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские войска взяли под контроль населенные пункты Червоное в Донецкой народной республике и Новоданиловку в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России в Telegram-канале.

Подразделения группировки войск «Юг» нанесли поражение формированиям нескольких бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Степановка, Северск, Платоновка, Бересток, Звановка, Петровское и Константиновка ДНР.

Украинская армия на этом направлении потеряла более 145-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе два бронеавтомобиля HMMWV американского производства, 12 пикапов, два артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств.

В Запорожской области группировка ВС РФ «Днепр» нанесла поражение четырем бригадам ВСУ в Константиновке, Орехове, Лукьяновске, Разумовке. Также российские военные противостояли ВСУ в Никольском Херсонской области.

На этом направлении вооруженные силы Украины потеряли до 40 военнослужащих, а также боевую бронемашину, 13 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, артиллерийское орудие и склад горючего.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о бегстве украинских военных в ДНР.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
