Летевшие в Москву самолеты перенаправили на запасные аэродромы

SHOT: из-за ограничений в аэропорту Москвы семь рейсов ушли на другие аэродромы
Guido Benedetto/Shutterstock/FOTODOM

Семь самолетов, летевших в Москву, были перенаправлены на запасные аэродромы из-за атак беспилотников. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что в ночь на 8 декабря рейс авиакомпании Turkish Airlines из Стамбула ушел в Санкт-Петербург. Три воздушных судна Ajet из Турции, как и самолет AzurAir из Новосибирска, перенаправили в столичный аэропорт Шереметьево.

Изменения в графике аэропортов появились и во время перелета лайнера FlyDibai из Дубая и у судна «Победы», летевшего из Ташкента. В конечном итоге они приземлились в Нижнем Новгороде.

Также в столичном аэропорту задержали вылеты 15 рейсов, в том числе в Турцию, ОАЭ и Грузию.

Утром 8 декабря представитель Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиации) Артем Кореняко сообщил, что в московском аэропорту Внуково были введены временные ограничения на полеты гражданской авиации.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее появилось видео с дронами, из-за которых приостанавливал работу аэропорт Мюнхена.

