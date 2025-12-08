На Алтае грузовик с человеком сорвался с обрыва

В Горно-Алтайске большегруз с человеком упал с обрыва. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД-04».

«7 декабря около 06:35 часов вблизи с. Джазатор Кош-Агачского района 31-летний житель Горно-Алтайска, управляя грузовым автомобилем FAW J6, двигаясь со стороны с. Кош-Агач в направлении с. Беляши, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства», — говорится в публикации.

По данным канала, в результате произошедшего водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего. По результатам проверки правоохранители примут решение в установленном законом порядке.

