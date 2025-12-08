Суд удовлетворил иск вдовы журналиста Бентли о компенсации морального вреда

Донецкий гарнизонный военный суд удовлетворил иск вдовы журналиста Рассела Бентли о компенсации морального вреда. Об этом сообщает ТАСС.

«Гражданский иск потерпевшего — Бентли Людмилы Николаевны — на компенсацию морального вреда на сумму 5 млн рублей удовлетворить и взыскать в ее пользу с Министерства обороны РФ компенсацию морального вреда в 5 млн рублей», — сказали в суде.

8 декабря фигурантов уголовного дела об убийстве журналиста Рассела Бентли приговорили к срокам от 1,5 до 12 лет лишения свободы. Как было установлено, оужденные военнослужащие Виталий Вансяцкий, Владислав Агальцев, Владимир Бажин и Андрей Иoрданов пытали и избивали Бентли, а после того, как он умер, подорвали его автомобиль и спрятали останки, чтобы скрыть следы преступления.

Рассел Бентли — уроженец Техаса, долгие годы он работал лесорубом. В 2014 году он приехал в Донбасс и вступил в ряды ополчения ДНР, участвовал в боях за донецкий аэропорт. После того как боевые действия перешли в менее активную фазу, он вернулся к гражданской жизни — поселился в Донецке, женился на учительнице русского языка Людмиле, получил гражданство РФ и устроился работать в медиакомпанию «Русский час». Американец вел пророссийские блоги, в качестве журналиста сотрудничал с медиагруппой «Россия сегодня».

Ранее военкор Стешин прокомментировал убийство Рассела Бентли.