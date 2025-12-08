На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Найдена «огненная амеба», способная выжить при высоких температурах

bioRxiv: амеба I. cascadensis переносит температуры, гибельные для сложных клеток
Arpon Pongkasetkam/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из университета Сиракуз установили, что одноклеточный организм Incendiamoeba cascadensis способен выживать и размножаться при температуре 80°C, губительной для сложных клеток. Результаты исследования опубликованы в виде препринта на bioRxiv.

Организм обнаружили в кипящих геотермальных источниках Национального парка Лассен-Волканик в Калифорнии. Incendiamoeba cascadensis или «огненная амеба из Каскадов» представляет собой эукариот, то есть существо с клетками, имеющими ядро и органеллы (в отличие от более простых бактерий). Обычно такие клетки гораздо хуже переносят экстремальные условия.

I. cascadensis оказалась исключением. Она начинает размножаться только при температуре выше 42°C, а лучше всего чувствует себя при 55-57 °C. Деление клеток наблюдалось даже при 63°C — по словам ученых, эти значения считаются «новым рекордом» для эукариот. При 64°C организм сохранял подвижность, а при дальнейшем нагревании формировал защитные цисты — плотные оболочки, помогающие пережить неблагоприятные условия. Полная гибель наступала лишь при температуре 80°C.

Исследователи изучили пределы выносливости амебы, выращивая ее в колбах при разных температурах. Анализ генома показал, что она обладает набором белков, устойчивых к сильному нагреву, и системами быстрого реагирования на тепловой стресс. Похожие генетические последовательности нашли и в пробах из других горячих регионов — Йеллоустона и Новой Зеландии.

По словам авторов, столь необычная термоустойчивость меняет представления о пределах, в которых может существовать эукариотическая жизнь. Это открытие помогает шире взглянуть на то, какие условия могут быть пригодны для жизни на Земле и на других планетах.

Ранее были названы самые устойчивые к антибиотикам бактерии.

