В Ленобласти отчим избивал детей жены

В Ленобласти мужчина истязал двух малолетних пасынков
ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В городе Сланцы Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего мужчины, подозреваемого в избиении малолетних детей своей супруги. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По версии следствия, подозреваемый умышленно и систематически избивал годовалого и двухлетнего сыновей жены. В отношении 23-летнего молодого человека возбудили уголовное дело по статье об истязании.

Подозреваемого задержали. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде ареста. Расследование уголовного дела продолжается.

До этого в Якутии мать и отчим два года избивали ребенка. Семейная пара с января 2023 по ноябрь 2025 года систематически истязали малолетнего сына женщины. Мальчика избивали и лишали пищи, после изъятия из семьи ему потребовалась медицинская помощь.

Ранее отчим засыпал перец в рот и под веки пасынку, заставляя его признаться в краже.

