ТАСС: Украина представляет погибших под Гуляйполем как без вести пропавших

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказались забирать тела солдат, погибших в Верхней Терсе, где Украина потеряла более 15 человек после ударов фугасными авиационными бомбами (ФАБ). Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, украинское командование представляет погибших в окрестностях Гуляйполя Запорожской области как без вести пропавшими солдатами. Также украинская сторона отказалась от эвакуации раненых, которых там насчитывается порядка 10 человек. Кроме того, там отметили, что противник несет большие потери как в самом Гуляйполе, так и его окрестностях.

До этого сообщалось, что российские военные ударами авиабомб практически уничтожили 225-й штурмовой полк ВСУ под Гуляйполем. Отмечается, что уцелевшие военнослужащие соединения требуют вывода, но высшее командование полка в выводе отказало.

7 декабря генерал-майор Сергей Липовой заявил, что ВСУ предприняли попытку прорвать позиции у Гуляйполя, чтобы спасти офицеров НАТО.

