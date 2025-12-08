На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В РФ заявили, что ВСУ отказываются забирать тела погибших у Гуляйполя военных

ТАСС: Украина представляет погибших под Гуляйполем как без вести пропавших
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказались забирать тела солдат, погибших в Верхней Терсе, где Украина потеряла более 15 человек после ударов фугасными авиационными бомбами (ФАБ). Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, украинское командование представляет погибших в окрестностях Гуляйполя Запорожской области как без вести пропавшими солдатами. Также украинская сторона отказалась от эвакуации раненых, которых там насчитывается порядка 10 человек. Кроме того, там отметили, что противник несет большие потери как в самом Гуляйполе, так и его окрестностях.

До этого сообщалось, что российские военные ударами авиабомб практически уничтожили 225-й штурмовой полк ВСУ под Гуляйполем. Отмечается, что уцелевшие военнослужащие соединения требуют вывода, но высшее командование полка в выводе отказало.

7 декабря генерал-майор Сергей Липовой заявил, что ВСУ предприняли попытку прорвать позиции у Гуляйполя, чтобы спасти офицеров НАТО.

Ранее Пушилин рассказал о расширении буферной зоны вокруг Красноармейска.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами