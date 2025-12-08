Назван способ замедлить развитие когнитивных нарушений при болезни мозга

Ученые из Йоркского университета установили, что регулярные танцевальные занятия могут замедлять снижение когнитивных функций у людей с болезнью Паркинсона. Результаты исследования опубликованы в Journal of Alzheimer's Disease (JAD).

В исследовании анализировали данные 43 пациентов, которые занимались танцами в рамках специализированных программ Sharing Dance Parkinson's и Dance for Parkinson's. Уроки включали разминку сидя, упражнения у станка и разучивание коротких хореографий. За шесть лет наблюдения ни у одиного из участников танцевальных групп не было зафиксировано ухудшения когнитивных показателей. В контрольной группе из 28 малоподвижных участников наблюдалось небольшое, но устойчивое снижение.

По словам авторов, эффект может быть связан с тем, что танец задействует сразу несколько систем мозга. Во время занятий участники слушают музыку, запоминают движения, ориентируются в пространстве и взаимодействуют с другими людьми. Такая многокомпонентная стимуляция поддерживает нейронные сети, которые особенно уязвимы при болезни Паркинсона.

Исследователи начали новое наблюдение, чтобы выяснить, как танцы влияют на рабочую память и могут ли они в будущем стать частью стандартной немедикаментозной терапии заболевания.

Ранее ученые выяснили, что танцы могут облегчать проявления депрессии.