В посольстве РФ прокомментировали ситуацию на границе Таиланда и Камбоджи

Посольство: данных о пострадавших россиянах в Таиланде нет

Информация о пострадавших на фоне обострения конфликта Таиланда с Камбоджей россиянах не поступала в посольство РФ в Бангкоке. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале дипмиссии.

Также там обратились к гражданам России с просьбой воздержаться от путешествий в приграничные районы.

«В связи с обострением ситуации на границе между Таиландом и Камбоджей настоятельно просим российских граждан проявлять повышенную бдительность и соблюдать следующие рекомендации: воздержаться от поездок в приграничные провинции, особенно в зоны, отмеченные как «горячие», — говорится в сообщении.

По последним данным, минимум четверо мирных жителей не выжили в Камбодже в результате обострения конфликта на границе с Таиландом. Ранения получили около десяти человек. Атаки затронули жителей в провинциях Оддар-Миенчей и Прэахвихеар на севере страны. Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла в минувшие выходные и продолжается до сих пор.

8 декабря Таиланд обвинил Камбоджу в атаке на гражданские районы провинции Бурирам.

Незадолго до этого Таиланд и Камбоджа ударили друг по другу на приграничной территории. Инцидент произошел после атаки на таиландскую базу Анупонг, в результате которой пострадали военные королевства. В ответ Таиланд задействовал истребители F-16, нанесшие удары по камбоджийской артиллерии в районе Чонг Ан Ма.

Ранее российским туристам дали рекомендации в связи с конфликтом Таиланда и Камбоджи.