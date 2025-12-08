На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Раде обвинили Зеленского в том, что он раздражает главного союзника Украины

Гончаренко: Зеленский продолжает раздражать главного союзника Украины — США
true
true
true
close
Susana Vera/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает раздражать главного союзника КиеваСША, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Он раскритиковал отказ украинского лидера прочитать мирный план к переговорам с главой Белого дома Дональдом Трампом.

«Друзья президента нажили кучу денег на защите энергетических объектов, а плана почитать времени почему-то не хватило. Бывает. Много дел», — написал Гончаренко.

Депутат подчеркнул, что Украина полностью зависит от Вашингтона, а действия Зеленского он назвал «неадекватными с точки зрения попытки достижения мира».

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о своем разочаровании тем, что Зеленский до сих пор не ознакомился с проектом мирной сделки.

2 декабря Зеленский заявил, что Киев и Вашингтон разработали мирный план из 20 пунктов. По его словам, Украина и Соединенные Штаты переработали первоначальную «дорожную карту», предложенную американцами, в план из 20 пунктов. В ходе переговоров в Женеве первоначальный список из 28 пунктов был сокращен и уточнен на минувших выходных во Флориде, отметил украинский лидер.

В то же время он отметил, что «некоторые моменты все еще нуждаются в проработке». Зеленский также подчеркнул, что речь идет об «одном из самых сложных и в то же время оптимистичных моментов» для установления мира на Украине.

Ранее бывшая пресс-секретарь Зеленского дала ему совет по мирному плану США.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами