Президент Украины Владимир Зеленский продолжает раздражать главного союзника Киева — США, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Он раскритиковал отказ украинского лидера прочитать мирный план к переговорам с главой Белого дома Дональдом Трампом.

«Друзья президента нажили кучу денег на защите энергетических объектов, а плана почитать времени почему-то не хватило. Бывает. Много дел», — написал Гончаренко.

Депутат подчеркнул, что Украина полностью зависит от Вашингтона, а действия Зеленского он назвал «неадекватными с точки зрения попытки достижения мира».

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о своем разочаровании тем, что Зеленский до сих пор не ознакомился с проектом мирной сделки.

2 декабря Зеленский заявил, что Киев и Вашингтон разработали мирный план из 20 пунктов. По его словам, Украина и Соединенные Штаты переработали первоначальную «дорожную карту», предложенную американцами, в план из 20 пунктов. В ходе переговоров в Женеве первоначальный список из 28 пунктов был сокращен и уточнен на минувших выходных во Флориде, отметил украинский лидер.

В то же время он отметил, что «некоторые моменты все еще нуждаются в проработке». Зеленский также подчеркнул, что речь идет об «одном из самых сложных и в то же время оптимистичных моментов» для установления мира на Украине.

Ранее бывшая пресс-секретарь Зеленского дала ему совет по мирному плану США.