Американский рэпер выступит в России в Международный женский день

Рэпер Flo Rida даст концерты в трех российских городах
Leonard Zhukovsky/Shutterstock

Американский рэпер Flo Rida выступит в трех российских городах весной 2026 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили организаторы — концертное агентство Say Agency.

Flo Rida даст концерты в Москве, Краснодаре и Новосибирске. В столице у рэпера запланировано сразу два шоу: 8 и 9 марта 2026 года на «ЦСКА Арене».

В Краснодаре шоу артиста пройдет в «Баскет-Холле» 11 марта, а завершится тур концертом на «Сибирь-Арене» в Новосибирске 14 марта. В Москве и Новосибирске артист готовится выступать на сцене с обзором 360°. Организатор шоу —

Рэпера Flo Rida прославил сингл «Low» (совместно с T-Pain), вошедший в саундтрек к фильму «Шаг вперед 2». Танцевальный трек поднялся на вершину Billboard Hot 100 и удерживал лидерство в рейтинге целых 10 недель подряд. По итогам 2008 года песня стала самым продаваемым синглом в США, была номинирована на «Грэмми» и MTV Video Music Awards.

Также артист известен благодаря каверу песни «Right Round», записанному с Ke$ha, трекам «Whistle», «Club Can't Handle Me» с Дэвидом Геттой, «Wild Ones» с Sia.

Накануне ведущий шоу «Тачка на прокачку», американский рэпер Xzibit провел два концерта в России.

Ранее сообщалось, что Kristina Si может записать фит с американской звездой.

