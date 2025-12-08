В сети похвалили женщину, отказавшуюся эвакуироваться во время наводнения без питомцев

Жительница Таиланда по имени Джаз стала героиней соцсетей после того, как отказалась покинуть крышу своего дома во время масштабных наводнений, чтобы остаться рядом с собакой и кошкой, пишет South China Morning Post.

Джаз обратилась за помощью через социальные сети, сообщив, что уровень воды вокруг ее дома стремительно поднимается. Она также указала свои координаты и попросила отключить электричество в районе, чтобы избежать возможного поражения током. Женщина добавила, что женщина укрылась на крыше под импровизированным навесом вместе со своими питомцами.

В течение 30 часов она продолжала отправлять сообщения о помощи. В итоге спасатели однажды прибыли на лодке, но не смогли забрать собаку из-за правил безопасности. Кот, по словам женщины, вообще был слишком напуган, чтобы покидать переноску.

Когда вода начала спадать, Джаз самостоятельно выбралась из затопленного района. Женщина сообщила, что она и питомцы в безопасности, хотя за время затопления они не ели три дня.

«Люди, которые не любят животных, никогда не поймут. У собак и кошек тоже есть своя жизнь. Мы — их мир», — сказала Джаз, объясняя свое решение не покидать животных.

Пользователи сети массово поддержали ее поступок, выражая восхищение верностью и состраданием. Многие люди предлагали пожертвовать корм для ее питомцев, другие отмечали, что понимают решение спасателей.

