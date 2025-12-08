На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В сети похвалили женщину, отказавшуюся эвакуироваться во время наводнения без питомцев

SCMP: тайка отказалась эвакуироваться во время наводнения без питомцев
NewJazz Looknew/mustsharenews.com

Жительница Таиланда по имени Джаз стала героиней соцсетей после того, как отказалась покинуть крышу своего дома во время масштабных наводнений, чтобы остаться рядом с собакой и кошкой, пишет South China Morning Post.

Джаз обратилась за помощью через социальные сети, сообщив, что уровень воды вокруг ее дома стремительно поднимается. Она также указала свои координаты и попросила отключить электричество в районе, чтобы избежать возможного поражения током. Женщина добавила, что женщина укрылась на крыше под импровизированным навесом вместе со своими питомцами.

В течение 30 часов она продолжала отправлять сообщения о помощи. В итоге спасатели однажды прибыли на лодке, но не смогли забрать собаку из-за правил безопасности. Кот, по словам женщины, вообще был слишком напуган, чтобы покидать переноску.

Когда вода начала спадать, Джаз самостоятельно выбралась из затопленного района. Женщина сообщила, что она и питомцы в безопасности, хотя за время затопления они не ели три дня.

«Люди, которые не любят животных, никогда не поймут. У собак и кошек тоже есть своя жизнь. Мы — их мир», — сказала Джаз, объясняя свое решение не покидать животных.

Пользователи сети массово поддержали ее поступок, выражая восхищение верностью и состраданием. Многие люди предлагали пожертвовать корм для ее питомцев, другие отмечали, что понимают решение спасателей.

Ранее кот спас всю семью от наводнения после тайфуна на Филиппинах.

