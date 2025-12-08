Женщину уволили, потому что она приходила на работу слишком рано

OC: испанку уволили с работы, потому что она приходила слишком рано на смену

В Испании сотрудницу курьерской компании уволили за систематический слишком ранний приход на работу, пишет Oddity Central. Суд поддержал решение работодателя, признав такие действия сотрудницы «очень серьезным нарушением».

Как сообщают СМИ, женщина регулярно приходила на работу между 6:45 и 7:00 утра, хотя ее трудовой договор предусматривал начало смены в 7:30. Раннее появление вызывало недовольство руководства: сотрудница начинала работу раньше коллег и нарушала установленный порядок.

Первое предупреждение она получила еще в 2023 году, но продолжала приходить раньше положенного, несмотря на замечания и намеки на последствия. В итоге руководство приняло решение уволить сотрудницу за «серьезный проступок», заявив, что у нее не было рабочих задач в столь раннее время, а значит, она не приносила компании пользы.

Работница решила оспорить увольнение в общественном суде Аликанте, однако судья встал на сторону работодателя. В решении говорится, что постоянное игнорирование предупреждений подорвало доверительные отношения между сторонами.

«Поведение работника повлияло на отношения доверия и лояльности, которые значительно пострадали, поскольку, несмотря на предупреждения компании, заявительница продолжала входить на территорию предприятия раньше установленного времени», — отмечается в судебном постановлении.

