«Очень глубокий внутренний мир»: Трусова о словах мужа после партнерских родов

Российская фигуристка Александра Игнатова (в девичестве Трусова) поделилась историей о том, как ее супруг Макар Игнатов поддерживал ее во время рождения их первенца. Ее слова передает Family Times.

«Он даже наблюдал за ходом операции. После он мне сказал, что у меня очень глубокий внутренний мир! Знаю, что некоторые мужчины после родов могут отдаляться. Нас только объединило — мы вместе несем за сына ответственность» — рассказала фигуристка.

22 марта на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Пара поженилась летом 2024 года.

Спортсменка родила сына 6 августа.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Игнатов — серебряный призер чемпионата России (2021), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), двукратный победитель финала Кубка России (2020, 2022).

