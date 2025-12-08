В Подмосковье на видео сняли «необычное» ДТП со скейтом

112: необычное ДТП произошло между скейтбордистом и курьером в Подмосковье

В Московской области скейт стал причиной ДТП с участием курьера на электровелосипеде. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Необычное ДТП произошло между скейтером и курьером на электровелосипеде в Московской области. Скейтбордист не рассчитал силы: после прыжка с высоты его доска улетела прямо под колеса электровела. Курьер такого сюрприза точно не ждал — проехал пару метров и упал», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как после ДТП скейтбордист подбежал к курьеру и извинился. По информации канала, в результате произошедшего никто не пострадал.

