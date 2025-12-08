На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Подмосковье на видео сняли «необычное» ДТП со скейтом

112: необычное ДТП произошло между скейтбордистом и курьером в Подмосковье
В Московской области скейт стал причиной ДТП с участием курьера на электровелосипеде. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Необычное ДТП произошло между скейтером и курьером на электровелосипеде в Московской области. Скейтбордист не рассчитал силы: после прыжка с высоты его доска улетела прямо под колеса электровела. Курьер такого сюрприза точно не ждал — проехал пару метров и упал», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как после ДТП скейтбордист подбежал к курьеру и извинился. По информации канала, в результате произошедшего никто не пострадал.

До этого в Приморском крае в районе села Кипарисово водитель на квадроцикле провалился под лед. На кадрах видно, как при помощи троса двое мужчин вытаскивают пострадавшего из холодной воды. Приморцы вытягивают водителя на снег, после чего пострадавший поднимается и что-то говорит своим спасателям.

Ранее в Свердловской области люди разбились в серьезном ДТП с «Газелью».

