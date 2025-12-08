На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Над регионами России за три часа сбили семь беспилотников ВСУ

Минобороны: силы ПВО сбили семь украинских БПЛА над регионами России
true
true
true
close
Shutterstock

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над регионами России семь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным российского оборонного ведомства, атака производилась в период с 09:00 до 12:00 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

В МО добавили, что пять дронов сбили над Ростовской областью, один БПЛА ликвидировали над Волгоградской областью и еще один беспилотник уничтожили над акваторией Черного моря.

До этого в российском оборонном ведомстве информировали, что в ночь на 8 декабря военные сбили над регионами России 67 беспилотников Вооруженных сил Украины, из них два — над территорией Ленинградской области.

Больше всего беспилотников было сбито над территорией Брянской области — 24 летательных аппарата. 12 беспилотников уничтожены над Саратовской областью, 11 — над Ростовской. Девять дронов ликвидированы над Волгоградской областью.

Ранее в Геленджике и Новороссийске прозвучали звуки сирен.

