Над регионами России за три часа сбили семь беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над регионами России семь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным российского оборонного ведомства, атака производилась в период с 09:00 до 12:00 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

В МО добавили, что пять дронов сбили над Ростовской областью, один БПЛА ликвидировали над Волгоградской областью и еще один беспилотник уничтожили над акваторией Черного моря.

До этого в российском оборонном ведомстве информировали, что в ночь на 8 декабря военные сбили над регионами России 67 беспилотников Вооруженных сил Украины, из них два — над территорией Ленинградской области.

Больше всего беспилотников было сбито над территорией Брянской области — 24 летательных аппарата. 12 беспилотников уничтожены над Саратовской областью, 11 — над Ростовской. Девять дронов ликвидированы над Волгоградской областью.

Ранее в Геленджике и Новороссийске прозвучали звуки сирен.