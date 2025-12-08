Хинштейн поручил отстранить главу курской сети аптек

Губернатор Курской области Александр Хинштейн потребовал отстранить от должности генерального директора фармацевтической компании «Курская фармация» за срывы сроков поставок лекарственных препаратов для льготников. Заявление прозвучало в ходе заседания областного правительства.

В августе Хинштейн поручил провести анализ работы региональной сети аптек после жалоб местных жителей. Первый вице-губернатор Александр Чепик заявлял, что министерство финансов региона начало проверку организации.

Во время заседания 8 декабря Чепик доложил, что материалы на сотрудников Минздрава области, отвечающих за данное направление, а также руководителей «Курской фармации» направят в правоохранительные органы. В свою очередь Хинштейн заявил, что не понимает, как руководители предприятия, полностью принадлежащего региону, могут саботировать проведение проверки.

«Значит, руководителя этого предприятия от должности отстранить. Игорь Викторович, мы с вами работать не будем. А где вы будете работать, дальше будет определяться тем, кому положено», — добавил глава региона.

21 апреля задержали бывшего депутата Максима Васильева, давшего показания на экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова. Ему предъявили обвинения в хищении средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Хинштейн рассказал о коррупции при бывшей администрации.