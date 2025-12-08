На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Хинштейн поручил отстранить главу курской сети аптек

true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Губернатор Курской области Александр Хинштейн потребовал отстранить от должности генерального директора фармацевтической компании «Курская фармация» за срывы сроков поставок лекарственных препаратов для льготников. Заявление прозвучало в ходе заседания областного правительства.

В августе Хинштейн поручил провести анализ работы региональной сети аптек после жалоб местных жителей. Первый вице-губернатор Александр Чепик заявлял, что министерство финансов региона начало проверку организации.

Во время заседания 8 декабря Чепик доложил, что материалы на сотрудников Минздрава области, отвечающих за данное направление, а также руководителей «Курской фармации» направят в правоохранительные органы. В свою очередь Хинштейн заявил, что не понимает, как руководители предприятия, полностью принадлежащего региону, могут саботировать проведение проверки.

«Значит, руководителя этого предприятия от должности отстранить. Игорь Викторович, мы с вами работать не будем. А где вы будете работать, дальше будет определяться тем, кому положено», — добавил глава региона.

21 апреля задержали бывшего депутата Максима Васильева, давшего показания на экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова. Ему предъявили обвинения в хищении средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Хинштейн рассказал о коррупции при бывшей администрации.

