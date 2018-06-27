Facebook разрешит рекламу криптовалют

Директор по управлению продуктом Facebook Роб Лизерн заявил, что социальная сеть снимет запрет на рекламу криптовалют. Об этом сообщается на сайте компании.

Однако, по его словам, Facebook сохранит запрет на рекламу ICO и бинарных опционов.

Он также добавил, что для размещения рекламы крипотовалют в соцсети, рекламодателям потребуется получить одобрение Facebook.

Реклама

Ранее сообщалось, что Facebook ужесточила правила публикации политической рекламы.

Как отмечалось, компания приняла данное решение на фоне скандалов с предполагаемым вмешательством в президентские выборы США в 2016 году.