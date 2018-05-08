Пользователи пожаловались на новую функцию «ВКонтакте»

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» обратили внимание на новую функцию сервиса, позволяющую находить других людей по номеру телефона.

Ряд пользователей и сообществ обратили внимание на то, что подобная функция может быть использована для сбора данных спамерами для своих баз, а также деанонимизации пользователей. Они также рассказали о том, как можно отключить функцию в настройках приватности.

Руководство «ВКонтакте» добавило данную функцию импорта контактов из телефона в соцсеть в 2013 году. В ноябре 2015 года подобная функция была замечена пользователями Facebook. Руководство компании ограничило число запросов с проверкой номеров.