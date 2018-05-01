Facebook запустит возможность «очистить историю»

В Facebook появится аналог кнопки «Очистить историю» в браузере. Об этом объявил основатель соцсети Марк Цукерберг.

«В вашем веб-браузере есть простой способ очистить cookie-файлы и историю. Идея в том, что множеству сайтов требуются для работы cookie-файлы, но у вас все равно должна быть возможность очистить историю по своему желанию. Мы тоже создаем нечто подобное для Facebook», — написал Цукербрег.

Реклама

По его словам, пользователь сможет удалить в настройках аккаунта информацию о том, по каким ссылкам он кликал и какие сайты посещал.

В пресс-службе соцсети подробнее рассказали о нововведении.

«Эта возможность позволит вам увидеть, какие сайты и приложения присылают нам информацию, когда вы ими пользуетесь, [позволит] удалить эту информацию из своего аккаунта, а также отключить дальнейшее сохранение подобных данных», — говорится в сообщении.

В Facebook отметили, что на создание возможности «очистить историю» уйдут месяцы. В течение этого времени руководство соцсети проведет консультации с законодателями и регуляторами.

Ранее Цукерберг выступил в сенате США, где отвечал на вопросы законодателей о функционировании социальной сети.