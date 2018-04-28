В России пользователи столкнулись со сбоем в работе «ВКонтакте»
Пользователи в разных регионах России столкнулись со сбоем в работе социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщается на сайте Downdetector, который отслеживает отключения интернет-ресурсов.
Первые жалобы на сбой стали появляться в районе 12.00 мск.
Пользователи сообщили, что не могут войти в свой аккаунт в Краснодарском крае, республике Адыгее, Новосибирской области, Кемеровской области и других.
Ранее в работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой 18 апреля.