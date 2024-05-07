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Белый дом запретил сотрудникам посольства США ходить на инаугурацию Путина

Белый дом: посольству США в Москве указали не ходить на инаугурацию Путина

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Посольству США в Москве указали не ходить на инаугурацию Путина в знак протеста. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, передает РИА Новости.

«США указали своему посольству не присутствовать на инаугурации. Как вы знаете, в качестве протеста против российской агрессии на Украине», — сказала она.

7 мая Владимир Путин торжественно вступил в должность президента России в пятый раз в жизни. Новый срок правления продлится до 2030 года. Правительство после инаугурации автоматически сложило свои полномочия.

До этого сообщалось, что депутат Европарламента от нидерландской крайне правой партии «Форум за демократию» (FvD) Марсел де Грааф поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина по случаю его инаугурации.

Позже политолог Евгений Кисляков заявил, что инаугурация президента России Владимира Путина, фактически, выступает определенной точкой отсчета в истории России.

Ранее сообщалось, что генсек ООН Гутерриш направит Путину письмо по случаю прошедшей инаугурации.

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