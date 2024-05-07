Тренер «Енисея» кратко описал эмоции от смягчения наказания за критику женщины-арбитра

Главный тренер красноярского «Енисея» Андрей Тихонов отреагировал на смягчение наказания за критику в адрес арбитра Веры Опейкиной после матча «Енисея» против «СКА-Хабаровска» (0:3) в 28-м туре Первой лиги. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Конечно, я вообще не планировал ничего пропускать и не ожидал получить дисквалификацию. Но сейчас я очень рад, что наказание смягчили», — сказал Тихонов.

Теперь дисквалификация распространяется лишь на один поединок, который специалист уже пропустил, еще четыре игры условно. Таким образом, в матче 24-го тура Первой лиги с «КАМАЗом» 8 мая Тихонов сможет руководить командой с бровки.

Тихонов ранее заявил, что Опейкина допустила несколько ошибок в матче «Енисея» против «СКА-Хабаровск» и ее нужно отправить в Махачкалу. За эту фразу изначально Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал специалиста пятиматчевой дисквалификацией (две игры условно).

После 30 туров «Енисей», набрав 41 очко, делит девятое место в турнирной таблице с «СКА-Хабаровск» и ярославским «Шинником». Лидируют в Первой лиге «Химки» (57 очка). На два очка меньше у идущего вторым махачкалинского «Динамо». Тройку лидеров замыкает тольяттинский «Акрон» (50 очков, матч в запасе).

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