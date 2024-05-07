Российские полицейские вернули в семью героя-фронтовика утерянный Орден Красной Звезды

В Северной Осетии полицейские вернули семье героя-фронтовика Александра Юферова утерянный после Великой Отечественной войны Орден Красной Звезды. Об этом сообщает «МВД медиа».

Сообщается, что жительница Владикавказа в январе 2024 года принесла в полицию Орден Красной Звезды, который она нашла на своем садовом участке. Правоохранители установили личность владельца награды, им оказался фронтовой шофер – старший сержант 127-й Стрелковой дивизии Александр Юферов родом из Кировской области. Его наградили в апреле 1943 года «за самоотверженное снабжение войск на передовой и подвоз боеприпасов в любых условиях», а в мае 1944 года он получил медаль «За отвагу».

После войны он с супругой переехал во Владикавказ, однако награда была утеряна и ее судьба оставалась неизвестной. Полицейские разыскали семью Юферова и перед Днем Победы вручили Орден Красной Звезды племяннику героя-фронтовика.

Ранее россиянин обнаружил авиабомбу времен ВОВ, когда пересаживал дерево на своем участке.