Смена власти на Украине возможна либо через революцию в парламенте, либо через митинги на улице. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров, слова которого передает Ura.ru.

По его мнению, для того, чтобы реализовать первый сценарий, нужно будет сместить спикера кабмина Руслана Стефанчука, который предан президенту Владимиру Зеленскому. Килинкаров заявил, что после этого «игла, на которой держится киевская власть, рухнет».

Также он сказал, что свергнуть Зеленского можно через недовольство населения Украины. По словам Килинкарова, Запад будет искать на замену Зеленскому более сговорчивого политика, с которым Россия согласится сесть за стол переговоров.

Вечером 7 мая профессор НИУ ВШЭ, политолог-американист Дмитрий Евстафьев заявил, что население США и Европы продолжают накачивать нарративами об опасности, исходящей от России, но в тоже время Запад решил сменить нынешнего президента Украины Владимира Зеленского на более контролируемую фигуру.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что сейчас рано комментировать информацию об усилиях США по поиску замены Владимира Зеленского.

Ранее в США не исключили смещение Зеленского.