Неизвестный выломал дверной глазок и поджег квартиру в подмосковном поселке

В Подмосковье неизвестный выломал дверной глазок и поджег квартиру в поселке. Об этом сообщает mk.ru.

По информации издания, инцидент произошел в многоквартирном доме в поселке Андреевка Солнечногорского городского округа. Дома в момент инцидента находились хозяйка, ее друг и 14-летняя дочь с приятелем. Неизвестный поджег обшивку входной двери — пожар быстро потушили, никто в результате произошедшего не пострадал.

Сообщается, что в поджоге предварительно подозревают бывшего ухажера хозяйки квартиры. Мужчина неоднократно был судим, принимал участие в СВО, а потом вернулся к гражданской жизни. До поджога неизвестный злоумышленник выломал дверной глазок в квартире женщины, а в день пожара появлялся в подъезде, сообщает mk.ru.

Ранее четырехлетний мальчик бросал спички в щели в полу и сжег дом.