Легенда ЦСКА назвал главную проблему клуба в этом сезоне

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью Legalbet заявил, что футболисты армейского клуба потеряли мотивацию, из-за чего показывают невыразительный футбол.

По его словам, сбой мог произойти в организации процесса управления клубом.

«Возможно, люди в ЦСКА уже не такие мотивированные. Футболисты снизили требования к себе. Почему Чалов, Обляков и остальные не играют на прежнем уровне? Где-то идет недопонимание. Если структура работает в унисон, то все работает на решение задач», — заявил Масалитин.

В матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином». Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 2:2. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

На четвертой минуте матча счет открыл игрок казанцев Илья Рожков. Перед перерывом счет сравнял Аббосбек Файзуллаев. За 16 минут до конца матча Федор Чалов вывел ЦСКА вперед, но в конце встречи Мирлинд Даку сравнял счет.

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