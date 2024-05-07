Парламент Грузии вернется к рассмотрению законопроекта об иноагентах 13 мая

Законопроект об «иноагентах» будет рассмотрен в третьем чтении в Парламенте Грузии в понедельник, 13 мая. Об этом пишет Sputnik со ссылкой на члена правящей партии Грузии Анри Оханашвили.

Он призывает не распространять дезинформацию по этому вопросу и уточняет, что на заседании юридического комитета будут рассмотрены только законодательные поправки, согласно девяти пунктам Европейского союза. Он поделился этой информацией на своей странице в социальной сети.

1 мая парламент Грузии принял во втором чтении закон об иноагентах. «За» проголосовали 83 депутата, против — 23 депутата. Постатейное обсуждение закона длилось два дня.

До этого президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что правительство страны осуществило атаку на Конституцию, в которой прописан проевропейский курс страны. По ее словам, «провокационные» заявления о смене политического курса Грузии прозвучали на митинге сторонников власти в Тбилиси несколько дней назад.

5 мая, как и в предыдущие дни, в 23:00 (22:00 мск) на площадь перед грузинским парламентом начали активно подходить люди. Толпа полностью заняла часть проспекта Руставели перед зданием, а также перекресток между парламентом и храмом Кашвети.

Ранее премьер Грузии ответил поддержавшему протесты главе Евросовета.