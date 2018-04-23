Путин подписал закон о блокировке сайтов с порочащей информацией

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет блокировать сайты за отказ удалять порочащую честь информацию. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законом уточняется, в каком порядке из Сети удаляются сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или деловую репутацию юридического лица.

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В нем также говорится, что если интернет-ресурс после требования суда отказывается удалять сведения, порочащие честь, то судебный пристав-исполнитель выносит постановление об ограничении доступа к нему. Затем в течение суток Роскомнадзор получает постановление и блокирует ресурс.

Ранее Госдума приняла закон в третьем, окончательном чтении.