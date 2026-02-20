Украинские военные начали обстреливать Энергодар из артиллерии

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали артиллерийский обстрел города-спутника Запорожской АЭС Энергодара. Об этом сообщил глава города Максим Пухов в своем Telegram-канале.

«Уважаемые энергодарцы! Срочно покиньте улицы. Особенно Набережную и Приднепровскую! Артобстрел!» — написал он.

20 февраля Пухов сообщил, что украинские военные с помощью беспилотника атаковали школу в Энергодаре, в которой находились около 600 детей и 100 сотрудников учебного заведения. Дрон врезался в дерево во дворе школы и сдетонировал. В результате взрыва повреждены остекление и фасад здания. Обошлось без пострадавших.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в Энергодаре и двух селах Каменско-Днепровского и Васильевского муниципальных округов зафиксированы отключения электроэнергии из-за массированной атаки ВСУ на энергосети.

Ранее украинские обстрелы привели к отключению отопления в Энергодаре.