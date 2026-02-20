Известный блогер назвал Петросян позорищем и бездарностью

Блогер Мэддисон о Петросян: это позорище не должно иметь никаких оправданий

Блогер Илья Мэддисон резко отреагировал на слова фигуристки Аделии Петросян о чувстве стыда за прокат в произвольной программе на Олимпиаде в Италии. Его слова приводит «Спортс».

«И не надо возвращаться. Мы тебя не хотим здесь видеть. Вся страна рассчитывала увидеть, как ты прыгаешь на льду в коньках, а в итоге ты упала. Честно говоря, тебе бы лучше вообще было не выступать, чем делать это в такой отвратительной форме. У нас что, нет никого лучше этой бездарности? Если к волосатому парню нет претензий, его засудили, то это позорище не должно иметь никаких оправданий», — сказал Мэддисон.

По итогам короткой и произвольной программ Петросян набрала 214,53 балла и завершила соревнования на шестой позиции. Золотую медаль завоевала американская спортсменка Алиса Лю, набравшая 226,79 балла. Серебро досталось Каори Сакамото из Японии с результатом 224,90. Третьей стала японка Ами Накаи с суммой в 219,16 балла.

В произвольной программе Петросян допустила ошибку при исполнении четверного тулупа — недокрут и падение. Однако остальные элементы были выполнены успешно, а вращения и дорожка шагов получили максимальный, четвертый уровень сложности.

Ранее в сборной России назвали глупостью признание Петросян в стыде за выступление на ОИ.