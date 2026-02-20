Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Культура

В парке «Аргамач» показали зубастую куклу Лабубу, которую сожгут на Масленицу

Гендиректор липецкого парка показал чучело Лабубу перед сожжением на Масленицу
Гендиректор архитектурного парка «Аргамач» Александр Голотвин/VK

Липецкий археологический парк «Аргамач» показал фото чучела популярного интернет-персонажа Лабубу, которое 21 февраля сожгут на Масленицу. Изображение опубликовано на странице гендиректора парка Александра Голотвина в VK.

«Добро победит, зло отступит, зима закончится, весна придет!» — пообещал руководитель «Аргамача».

Организаторы намеренно сделали масленичного Лабубу нарочито страшным — оно насупило брови, выпучило красные глаза и оскалило кривые окровавленные клыки. При этом кукла изготовлена из ярко-голубого искусственного меха.

В «Аргамаче» ежегодно выбирают для сожжения на Масленицу персонажей массовой культуры вместо обрядового чучела. В разные годы эту роль там исполняли Белый Ходок, Волан-де-Морт, Веном, Фредди Крюгер и Хагги Вагги. Традиция привлекает внимание посетителей и делает праздник более зрелищным.

Сенатор от Липецкой области Евгения Уваркина заявила, что сожжение Лабубу вместо масленичного чучела — смелый и остроумный ход, символизирующий обновление трендов и легкое отношение к их смене.

Созданные гонконгским дизайнером Лун Цзяшэном куклы Лабубу внезапно приобрели популярность в 2025 году, но быстро надоели россиянам. Их название стало одним из самых широко используемых слов в соцсетях и при этом попало в топ надоевших интернет-мемов.

Ранее кукол Лабубу стали сжигать из-за суеверия.
 
Теперь вы знаете
Трамп уснул, охрана Алиева подралась, а Россия не приехала. Чем запомнилось первое заседание Совета мира
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!