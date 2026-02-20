В парке «Аргамач» показали зубастую куклу Лабубу, которую сожгут на Масленицу

Гендиректор липецкого парка показал чучело Лабубу перед сожжением на Масленицу

Липецкий археологический парк «Аргамач» показал фото чучела популярного интернет-персонажа Лабубу, которое 21 февраля сожгут на Масленицу. Изображение опубликовано на странице гендиректора парка Александра Голотвина в VK.

«Добро победит, зло отступит, зима закончится, весна придет!» — пообещал руководитель «Аргамача».

Организаторы намеренно сделали масленичного Лабубу нарочито страшным — оно насупило брови, выпучило красные глаза и оскалило кривые окровавленные клыки. При этом кукла изготовлена из ярко-голубого искусственного меха.

В «Аргамаче» ежегодно выбирают для сожжения на Масленицу персонажей массовой культуры вместо обрядового чучела. В разные годы эту роль там исполняли Белый Ходок, Волан-де-Морт, Веном, Фредди Крюгер и Хагги Вагги. Традиция привлекает внимание посетителей и делает праздник более зрелищным.

Сенатор от Липецкой области Евгения Уваркина заявила, что сожжение Лабубу вместо масленичного чучела — смелый и остроумный ход, символизирующий обновление трендов и легкое отношение к их смене.

Созданные гонконгским дизайнером Лун Цзяшэном куклы Лабубу внезапно приобрели популярность в 2025 году, но быстро надоели россиянам. Их название стало одним из самых широко используемых слов в соцсетях и при этом попало в топ надоевших интернет-мемов.

Ранее кукол Лабубу стали сжигать из-за суеверия.