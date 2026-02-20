Каллас: Евросоюзу нужны уступки со стороны России для мира на Украине

Евросоюз «хочет видеть уступки со стороны России» по урегулированию на Украине, заявила на пресс-конференции после заседания министров обороны стран ЕС в Кракове верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности объединения Кая Каллас.

Глава евродипломатии призвала «перенести акцент» на сторону, которая «несет ответственность» за военные действия.

«Нам (ЕС. — «Газета.Ru») также нужно увидеть уступки с российской стороны, чтобы иметь устойчивый мир на Украине», — сказала она.

Как сообщили СМИ, накануне Каллас направила странам ЕС ультимативный список требований к России, включающий вывод войск и компенсации ущерба Украине и Европе. В Кремле отметили, что такие заявления показывают то, что «век золотой дипломатии для европейского континента» не пришелся на время полномочий Каллас. В Совфеде заявили, что после таких требований над «ней опять все смеются». А канцлер Германии Фридрих Мерц заметил, что налаживание диалога с президентом России Владимиром Путиным в настоящее время «практически невозможно».

Ранее Зеленский пожаловался на подход США к переговорам.