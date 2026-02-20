Размер шрифта
В Петербурге мужчина поджег Mercedes из мести

Петербуржец выследил обидчика и сжег его автомобиль за оскорбление
J.Kozak/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге мужчина поджег из мести автомобиль обидчика. Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД.

Ночью 13 февраля на улице Вячеслава Шишкова в Пушкине полностью сгорел автомобиль марки Mercedes-Benz. Владелец оценил в 2,5 млн рублей. Уголовное дело возбудили по статье об умышленном уничтожении имущества.

В среду, 18 февраля, полицейские задержали ранее судимого 51-летнего Владимира Костылева. По версии следствия, в конце прошлого года он поссорился на дороге с хозяином сгоревшей машины. Владелец нецензурно выругался в его адрес, и Костылев решил ему отомстить.

Он выследил, где паркуется обидчик, и спустя месяц поджег его машину из хулиганских побуждений. Костылев признался в содеянном и провел двое суток в ИВС. Пушкинский районный суд назначил петербуржцу меру пресечения в виде запрета определенных действий.

«Костылеву запрещено выходить за пределы жилого помещения с 22.00 до 06.00, общаться с потерпевшими, свидетелями по делу, использовать связь и Интернет, покидать Санкт-Петербург и Ленинградскую область без разрешения следователя», — уточнили в объединенной пресс-службе городских судов.

Ранее россиянин поссорился со знакомым и поджег дом его матери.
 
