МИД прокомментировал обвинения в российских кибератаках

МИД России ответил на обвинения министра внутренних дел Великобритании Амбер Радд в том, что Россия осуществляет «систематические атаки» против западных стран. Комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

«Налицо очередной провокационный и бездоказательный выпад в адрес России без какой-либо попытки прояснить ситуацию в контактах с российской стороной. В тиражируемых спекуляциях видим не что иное, как намеренное уклонение британской стороны от какого бы то ни было диалога с нами по этой теме», — говорится в сообщении.

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В МИДе также потребовали от британской стороны предоставить конкретные доказательства в подтверждение обвинений.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения российских хакеров в кибератаках несостоятельными.