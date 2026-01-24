Лыжник Коростелев попал в четвертьфинал спринта на Кубке мира

Лыжник Коростелев квалифицировался в четвертьфинал спринта на этапе Кубка мира

Российский лыжник Савелий Коростелев вышел в четвертьфинал спринта на этапе Кубка мира в швейцарском Гомсе.

Он занял 26-е место, показав время 3.26,4.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки. Четвертьфинальные забеги начнутся в 14:55 по московскому времени.

18 января Коростелев занял пятое место в гонке классическим стилем с раздельным стартом на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе. Коростелев преодолел 10-километровую дистанцию за 21:33,3 секунды.

В январе Коростелев занял четвертое место на заключительном этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме масс-старта в гору, уступив бронзу на самом финише норвежцу Эмилю Иверсену. Россиянин преодолел дистанцию 10 км за 33:50,9.

Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д'Ампеццо. 19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года. Пока участие в ОИ-2026 гарантировали девять спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника.

Ранее Дмитрий Губерниев выразил мнение, что Коростелев и Непряева могут взять медали на Играх-2026.